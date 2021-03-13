Радия Хабирова снова просят снизить тарифы на отопление

Сейчас под постами Радия Хабирова в Instagram большая часть сообщений посвящена вопросам платы за отопление и различные коммунальные услуги, а также плохой очистке улиц и возможному возвращению шестидневных учебных недель в школах.

«За отопление тариф когда менять будут ? Что за однокомнатную, что за трехкомнатную – 5000 рублей. Где логика? Плачу квартплату как ипотеку! Зарплата как 20 лет назад, на какие средства жить людям? Особенно пенсионерам с нищенской пенсией?»

«За платежки на тепло так и будете извиняться? Или проблемы все таки решите? Платежи растут каждый месяц, в БашРТС ни дозвониться, ни дописаться!»

«Простой вопрос – почему в Башкортостане самая дорогая в России гигакалория тепла? Вроде и регион нефтяной и не самый холодный, а по сравнению с некоторыми регионами почти в два раза дороже».

«Когда снизите тариф за отопление?»

Напомним, что плановое изменение тарифов на услуги ЖКХ произойдет летом. Скорее всего, ожидать стоит повышения, а не понижения стоимости.