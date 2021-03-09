Школы Башкортостана могут вернуться на шестидневку

Глава республики Радий Хабиров предложил возобновить обучение по субботам в четвертой учебной четверти или проводить в эти дни подготовку к экзаменам.

По его словам, это необходимо, чтобы разгрузить остальные учебные дни и наверстать пробелы в обучении, накопившиеся за время дистанционного обучения и карантинов в школах в текущем учебном году.

Окончательное решение еще не принято. Министерство образования рассмотрит этот вопрос и, возможно, предоставит школам право решать, проводить уроки по субботам или нет.