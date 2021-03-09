Школы Башкортостана могут вернуться на шестидневку

Девятого марта на совещании в правительстве обсудили вопрос возвращения школьников к шестидневным учебным неделям.
Глава республики Радий Хабиров предложил возобновить обучение по субботам в четвертой учебной четверти или проводить в эти дни подготовку к экзаменам.
По его словам, это необходимо, чтобы разгрузить остальные учебные дни и наверстать пробелы в обучении, накопившиеся за время дистанционного обучения и карантинов в школах в текущем учебном году.
Окончательное решение еще не принято. Министерство образования рассмотрит этот вопрос и, возможно, предоставит школам право решать, проводить уроки по субботам или нет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.