В Башкортостане изменятся тарифы на отопление

Тарифы на отопление, как и всегда, изменятся первого июля, в какую сторону и насколько – пока неизвестно. Об этом сообщила председатель Госкомитета Башкортостана по тарифам Светлана Бурдюк в эфире радио «Эхо Москвы».

«Тарифы экономически обоснованы для каждой ресурсоснабжающей организации. Их в республике более ста. Только в Уфе девять теплоснабжающих организаций. Сравнивать тарифы нужно при сопоставимых условиях. У каждой компании свои источники выработки тепловой энергии, условия покупки ресурсов, транспортировки, протяженности сети – много факторов, влияющих на величину тарифа», – сообщила Бурдюк.

Ранее замминистра ЖКХ Башкортостана Марат Шангареев заявил, что с первого июля 2021 года правительство будет пытаться сдерживать рост тарифов на тепло, об урезании речи не идет, то есть, скорее всего, цены поднимут. Партия КПРФ выступила с инициативой проведения народного референдума о национализации теплоснабжающих компаний.