Дворник Юра из Уфы впервые побывал в Москве

«До этого Кремль и Москву я видел только по телевизору», – рассказал Юра, стоя на Красной площади.

В столицу Юра прибыл со своим другом фотографом Романом Филипповым, который и сделал его знаменитым на всю страну, это был его первый полет на самолете.

На сегодняшний день Юрий Ветлугин продолжает работать дворником в Уфе, параллельно участвуя в коммерческих съемках в качестве модели. О том, чем закончилась история с его долгами, мы писали ранее.