Дворник Юра из Уфы впервые побывал в Москве

Дворник-инвалид Юрий Ветлугин, он же Юра из Уфы и «Брендовый человечек», отправился в первое в своей жизни большое путешествие.
«До этого Кремль и Москву я видел только по телевизору», – рассказал Юра, стоя на Красной площади.
В столицу Юра прибыл со своим другом фотографом Романом Филипповым, который и сделал его знаменитым на всю страну, это был его первый полет на самолете.
На сегодняшний день Юрий Ветлугин продолжает работать дворником в Уфе, параллельно участвуя в коммерческих съемках в качестве модели. О том, чем закончилась история с его долгами, мы писали ранее.
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