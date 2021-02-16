В Башкортостане ослабили коронавирусные ограничения

– Режим самоизоляции для людей 65+ продлен до 25 февраля.

– В МФЦ, банках и магазинах больше не нужно носить перчатки.

– Дети могут выезжать в лагеря «Орленок» и «Артек».

– Чиновники возобновляют личные встречи с посетителями и совещания в режиме офлайн.

16 февраля Радий Хабиров заявил, что об отмене масочного режима пока речи быть не может. Это решение принимается на федеральном уровне, как ожидается, его отменят, когда будет привито от Covid-19 более 60% населения страны.