Когда в Башкортостане отменят масочный режим?

Представитель Роспотребнадзора заявил, что «до тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно».

Ранее Радий Хабиров называл такие же цифры:

«Наша задача – разъяснять необходимость прививок и вакцинировать не менее 60 процентов жителей. Только тогда мы закроем эту историю с Covid-19».

Девятого февраля глава Удмуртии объявил об отмене масочного режима, однако вышедший уже через три дня указ включал пункт об обязательном ношении масок. После этого в правительстве России объяснили, что регионы не могут самостоятельно отменять масочный режим, так как он введен на федеральном уровне.