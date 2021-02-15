Радий Хабиров: «Отменять масочный режим категорически нельзя»

«Самое главное для нас – вакцинация, надо постоянно быть на связи с Минздравом России, чтобы мы оперативно получали препарат. И важно то, что поступает, быстрее реализовывать.

На этой неделе проведем оперативный штаб. На прошлой вновь продлили режим самоизоляции для людей 65+. Сейчас появились разные точки зрения в субъектах о том, что масочный режим надо отменять – категорически этого делать мы не можем сейчас.

Мы живем в правовом поле, и обязательный масочный режим – это решение главного санитарного врача. Придет время – будем снимать маски.

Так что мы оперативный штаб проведем и посмотрим – может, есть излишние ограничения. Но пока, на мой взгляд, мы вполне комфортные дали условия всем жителям», – сказал Радий Хабиров.