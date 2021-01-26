Радия Хабирова просят снизить тарифы на отопление

Практически все комментарии под постом Радия Хабирова в Instagram с речью, произнесенной 25 января на заседании, о том, что нужно общаться с людьми, чтобы они «меньше приходили под окна», посвящены проблемам, которые сейчас волнуют жителей республики больше всего, а именно – огромным начислениям за отопление.

«Неужели вы не понимаете, что люди просят снизить тариф на отопление??????? Почему вы игнорируете? Нам не нужны перерасчеты квитанций, нам нужно снизить тариф!!! Это издевательство какое-то над нами. Снижайте тариф!!!!!!!!!!!»

«Снижайте тарифы, а не делайте перерасчет».

«Снизь тарифы за отопление, и не будем приходить под окна кричать! Если нет, то жди следующий митинг».

«Как решился вопрос с отоплением? Почему рост цен на отопление в 3 раза? Стерлитамак».

«Почему для того, чтобы получить перерасчет за отопление, людям нужно писать заявление? Неужели нельзя автоматически, без письменного заявления сделать перерасчет?»

«Наша главная проблема – рост цен на продукты, лекарства, топливо, ЖКХ. Тариф на отопление просто зашкаливает. В магазин продуктовый зайти страшно, люди друг у друга спрашивают где купить со скидкой яйца! Развязку закрыли, ищем альтернативные пути объезда, прожигаем бензин, стоимость которого опять выросла! Обратите внимание, пожалуйста, на эти вопросы!»