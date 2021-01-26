Радия Хабирова просят снизить тарифы на отопление

После того, как глава республики высказался насчет причин недовольства жителей, под его постами появились сотни комментариев о насущных проблемах.
Практически все комментарии под постом Радия Хабирова в Instagram с речью, произнесенной 25 января на заседании, о том, что нужно общаться с людьми, чтобы они «меньше приходили под окна», посвящены проблемам, которые сейчас волнуют жителей республики больше всего, а именно – огромным начислениям за отопление.
«Неужели вы не понимаете, что люди просят снизить тариф на отопление??????? Почему вы игнорируете? Нам не нужны перерасчеты квитанций, нам нужно снизить тариф!!! Это издевательство какое-то над нами. Снижайте тариф!!!!!!!!!!!»
«Снижайте тарифы, а не делайте перерасчет».
«Снизь тарифы за отопление, и не будем приходить под окна кричать! Если нет, то жди следующий митинг».
«Как решился вопрос с отоплением? Почему рост цен на отопление в 3 раза? Стерлитамак».
«Почему для того, чтобы получить перерасчет за отопление, людям нужно писать заявление? Неужели нельзя автоматически, без письменного заявления сделать перерасчет?»
«Наша главная проблема – рост цен на продукты, лекарства, топливо, ЖКХ. Тариф на отопление просто зашкаливает. В магазин продуктовый зайти страшно, люди друг у друга спрашивают где купить со скидкой яйца! Развязку закрыли, ищем альтернативные пути объезда, прожигаем бензин, стоимость которого опять выросла! Обратите внимание, пожалуйста, на эти вопросы!»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.