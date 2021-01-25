Радий Хабиров высказался о митингах

«Одна из больших проблем, которые мы сейчас все испытываем – в прошлом году, в силу понятных санитарно-эпидемиологических ограничений, мы перестали разговаривать с людьми, перестали с ними встречаться.

Мы перестаем давать им ответы вживую, а не отписками, люди еще больше раздражаются. Прошлый год на нашей памяти был, наверное, одним из самых нервозных из-за коронавирусной инфекции: и люди умирают, и наши постоянные ограничения – все это привело к тому, что население сейчас очень взбудоражено.

Поэтому главная задача – все общаются с людьми. Возобновляйте работу управдомов на регулярной основе. Пусть главы начнут личные приемы. Потому что проблем столько скопилось – вы сами видите, если с людьми будем разговаривать, меньше и к нам под окна приходить будут, и больше их проблем решать будем. Это очень и очень важная проблема сейчас», – сказал Радий Хабиров.