Когда в Башкортостане начнется возврат переплаты за отопление?

На совещании в правительстве республики 25 января обсудили вопрос начисления повышенных сумм в платежках за отопление.
Министр ЖКХ Борис Беляев рассказал о том, что при формировании квитанций за январь будет проведет перерасчет по платежам за декабрь 2020 года.
«Мы пришли к соглашению об организации выплат. Заявления будут приниматься с завтрашнего дня, 26 января. Жители увидят первые возвраты денег в февральских платежках», – сообщил глава Администрации Уфы Сергей Греков.
Ранее говорили о том, что перерасчет коснется только тех сумм, которые превышают платежи за ноябрь 2020 года более чем на 40%.
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