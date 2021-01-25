Когда в Башкортостане начнется возврат переплаты за отопление?

Министр ЖКХ Борис Беляев рассказал о том, что при формировании квитанций за январь будет проведет перерасчет по платежам за декабрь 2020 года.

«Мы пришли к соглашению об организации выплат. Заявления будут приниматься с завтрашнего дня, 26 января. Жители увидят первые возвраты денег в февральских платежках», – сообщил глава Администрации Уфы Сергей Греков.

Ранее говорили о том, что перерасчет коснется только тех сумм, которые превышают платежи за ноябрь 2020 года более чем на 40%.