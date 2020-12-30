В Башкортостане планируют привить от коронавируса половину населения

Глава республики Радий Хабиров на новогодней пресс-конференции коснулся темы коронавируса и вакцинации.
«Я убежден, что побороть коронавирус нам помогут две вещи: коллективный иммунитет и вакцинация. Мы уже получили порядка пяти тысяч вакцин, после Нового года их количество будет значительно увеличиваться. В результате нам нужно вакцинировать в республике порядка двух миллионов человек», – сказал Радий Хабиров.
Как ожидается, массовая вакцинация жителей Башкортостана от коронавируса начнется в первом квартале 2021 года. К тому времени в республику прибудет более миллиона доз препарата «Спутник V», в дальнейшем будут привозить и другие препараты.
График вакцинации будет распределен по уровням приоритета, так что большая часть населения, вероятно, сможет привиться не раньше лета. Обо всем, что нужно знать о вакцинации, мы писали ранее.
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