В Башкортостане планируют привить от коронавируса половину населения

«Я убежден, что побороть коронавирус нам помогут две вещи: коллективный иммунитет и вакцинация. Мы уже получили порядка пяти тысяч вакцин, после Нового года их количество будет значительно увеличиваться. В результате нам нужно вакцинировать в республике порядка двух миллионов человек», – сказал Радий Хабиров.

Как ожидается, массовая вакцинация жителей Башкортостана от коронавируса начнется в первом квартале 2021 года. К тому времени в республику прибудет более миллиона доз препарата «Спутник V», в дальнейшем будут привозить и другие препараты.

График вакцинации будет распределен по уровням приоритета, так что большая часть населения, вероятно, сможет привиться не раньше лета. Обо всем, что нужно знать о вакцинации, мы писали ранее.