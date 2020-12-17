Вакцинация от коронавируса внесена в календарь прививок

Министерство здравоохранения России опубликовало приказ о внесении вакцинации от Covid-19 в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.
В документе указано, что к приоритету первого уровня относятся:
– работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ;
– люди, проживающие в организациях социального обслуживания;
– люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, диабетом и ожирением.
К приоритету второго уровня:
– работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных и контрольных органов, а также сферы услуг, волонтеры, вахтовики, военнослужащие.
К приоритету третьего уровня:
– госслужащие студенты старше 18 лет, призывники.
Приоритеты могут меняться в зависимости от обстановки.
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