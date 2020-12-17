Вакцинация от коронавируса внесена в календарь прививок

В документе указано, что к приоритету первого уровня относятся:

– работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ;

– люди, проживающие в организациях социального обслуживания;

– люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких, диабетом и ожирением.

К приоритету второго уровня:

– работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных и контрольных органов, а также сферы услуг, волонтеры, вахтовики, военнослужащие.

К приоритету третьего уровня:

– госслужащие студенты старше 18 лет, призывники.

Приоритеты могут меняться в зависимости от обстановки.