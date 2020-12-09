Кого не будут прививать от Covid-19 в Башкортостане?

В Минздраве Башкортостана рассказали, что первыми вакцину получат врачи, педагоги, волонтеры, сотрудники МВД и МЧС и другие люди, работающие на передовой.

Препарат «Спутник V» предназначен только для людей от 16 до 60 лет. Беременным и кормящим женщинам его вводить также не будут.

Вакцинация проходит в два этапа, после первого укола должен пройти 21 день. В случае острой реакции на первый ввод препарата второй укол делать не будут.

Иммунитет формируется в течение 21 дня после первого укола и еще 21 дня после второго, то есть в безопасности человек будет только через 42 дня с начала вакцинации.

Перед вакцинацией пациент заполнит анкету и получит памятку о поведении: в течение трех дней не рекомендуется мочить место прививки, посещать сауну и баню, а также на все время формирования иммунитета – употреблять алкоголь. Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что лучше воздержаться от употребления алкоголя и за две недели до вакцинации, то есть в общей сложности – на 56 дней.

Пока что сообщается о том, что в подавляющем большинстве случаев побочные эффекты от приема «Спутник V» кратковременны и напоминают легкую простуду: повышение температуры, слабость, головная боль и насморк.