В Башкортостане недельный прирост пациентов с пневмонией превысил 2,5 тысячи человек

Согласно отчету Минздрава от 21 ноября, прирост пациентов с пневмонией обновил антирекорд: 403 человека обратились в больницы за сутки. За последние семь дней прибыло 2619 новых пациентов с пневмонией, 2542 было выписано.

Для сравнения, 19 сентября 2020 года мы писали о том, что в больницы обратилось 698 человек с пневмонией за неделю, на восьмого октября недельный прирост составил 1095 человек.

Прирост больных коронавирусом составил 128 человек за последние сутки, 382 пациента лечатся в стационаре, из них в тяжелом состоянии – 40, на ИВЛ – 15. Еще один человек скончался из-за последствий Covid-19, общее количество жертв достигло 74.