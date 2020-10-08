В Башкортостане более 1000 новых пациентов с пневмонией за неделю

С первого по седьмое октября в Башкортостане фиксируют 125-186 новых пациентов с пневмонией ежедневно, 1095 за семь дней. Этот показатель начал расти уже давно: стабильно больше 110 новых случаев отмечается каждый день примерно с 23 сентября. При этом фиксировалось всего 41-47 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В июле 2020 года Роспотребнадзор обратил внимание на загадочную статистику: количество пациентов с пневмонией выросло в 5,9 раз.

Радий Хабиров объяснил это распространенностью пневмококковой инфекции, после чего была проведена дополнительная вакцинация. В августе республиканский Минздрав объявил о том, что заболеваемость пневмонией идет на спад: тогда речь шла о 60-80 новых пациентах за сутки в среднем.