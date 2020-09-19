В Башкортостане почти 700 человек поступили в больницы с пневмонией за неделю

Согласно данным Минздрава, с восьмого сентября стабильно фиксируется прирост 81-116 новых пациентов с пневмонией ежедневно, 698 человек за семь дней с прошлого воскресенья, 13 сентября.

При этом пациентов с официально подтвержденным диагнозом Covid-19 каждый день прибывает в диапазоне 29-34 человек.

За последние сутки зафиксировано:

– новых больных коронавирусом – 32;

– выписано излечившихся от коронавируса – 46;

– новых летальных случаев из-за осложнений, вызванных Covid-19 – 2;

– всего умерших – 34;

– новых пациентов с внебольничной пневмонией – 110;

– выписанных пациентов с пневмонией – 90.