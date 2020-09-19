Несмотря на то, что месяц назад Минздрав объявил о снижении заболеваемости пневмонией в регионе, с тех пор ежесуточный прирост больных значительно увеличился.
В Башкортостане почти 700 человек поступили в больницы с пневмонией за неделю
Согласно данным Минздрава, с восьмого сентября стабильно фиксируется прирост 81-116 новых пациентов с пневмонией ежедневно, 698 человек за семь дней с прошлого воскресенья, 13 сентября.
При этом пациентов с официально подтвержденным диагнозом Covid-19 каждый день прибывает в диапазоне 29-34 человек.
За последние сутки зафиксировано:
– новых больных коронавирусом – 32;
– выписано излечившихся от коронавируса – 46;
– новых летальных случаев из-за осложнений, вызванных Covid-19 – 2;
– всего умерших – 34;
– новых пациентов с внебольничной пневмонией – 110;
– выписанных пациентов с пневмонией – 90.
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