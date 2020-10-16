«Вторая волна», постепенно накрывающая Россию, добралась и до Башкортостана: за неделю суточный прирост больных Covid-19 вырос в полтора раза.
В Башкортостане резкий скачок в приросте заболевших коронавирусом
16 октября зарегистрировано 73 официально подтвержденных новых случая заражения Covid-19. В прошлую пятницу, девятого октября, суточный прирост составил 47 человек.
С июля, когда эпидемия в Башкортостане пошла на спад, ежедневно фиксировалось до 40 новых пациентов с официально подтвержденным диагнозом Covid-19. Самые высокие показатели по республике были примерно в начале-середине июня – около 120 человек за сутки.
Также на этой неделе, 14 октября, в республике был зафиксирован рекордный прирост пациентов с пневмонией – 216 человек за сутки. Ранее озабоченность распространением пневмонии выразил глава республики Радий Хабиров, назвав ситуацию чрезвычайной.
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