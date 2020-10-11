Радий Хабиров: «Мы резко сократим количество больших мероприятий»

«Никогда не думал, что мы в столь короткий срок вновь примем решение о строительстве инфекционной больницы. Мы действительно к 15 декабря ее введем в эксплуатацию.

Но я хотел сказать другое. Мы начали болеть, очень много болеть, и это вызывает серьезное беспокойство. Наше здравоохранение выдержит это все, мы открываем дополнительный коечный фонд.

Но пора вновь задуматься об этом, пора гораздо серьезнее относиться к масочному режиму, к соблюдению социальной дистанции. Оперативный штаб в ближайшее время примет решение, и мы резко сократим количество больших мероприятий. Вот такая история», – написал Хабиров.

Решение о строительстве нового инфекционного центра было принято на фоне резкого роста пациентов с коронавирусом и пневмонией. Он расположится в Стерлитамаке. Как ожидается, в нем будет 70 изолированных боксов, максимальная вместимость – до 300 пациентов. Проектом предусмотрены не только обычные боксы и реанимационные палаты, но и родильное и детское отделения, хирургический блок, бак-лаборатория, отделение томографии. На территории госпиталя появится вертолетная площадка.