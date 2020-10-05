Новый инфекционный центр в Башкортостане откроется до конца 2020 года

Как сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, комиссия пришла к выводу, что наиболее логичное местоположение для нового центра – в окрестностях Стерлитамака.

Как ожидается, от проекта госпиталя под Уфой возьмут только внешний вид, внутренняя «начинка» нового центра будет еще более современной. Кроме того, там разместят детское, хирургическое и другие дополнительные отделения.

Радий Хабиров подчеркнул, что Минздрав России одобрил софинансирование проекта, то есть часть денег поступит из федерального бюджета. В случае одобрения решения власти надеются открыть инфекционный центр для пациентов уже к 15 декабря.