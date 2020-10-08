В Башкортостане занято более 70% коечного фонда

Минздрав Башкортостана отчитался о том, что на сегодняшний день свободно только 29,3% коечного фонда, остальные места заняты больными с пневмонией и коронавирусом.

Как сообщают наши читатели и многие очевидцы в соцсетях, в некоторых больницах Уфы недостаточно мест, новые пациенты лежат в коридорах, инфекционный госпиталь в Зубово переполнен.

Власти планируют до конца декабря построить аналогичный инфекционный центр в Стерлитамаке. Кроме того, в Covid-госпитали снова перепрофилируют отделения больниц №8 и №5, инфекционный корпус клиники БГМУ.