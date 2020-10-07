В Башкортостане больницы снова перепрофилируют в Covid-госпитали

На первом этапе госпитали развернутся в трех больницах: уже открыты отделения больниц №8 и №5 и готовится инфекционный корпус клиники БГМУ.

Эти отделения будут принимать только пациентов с пневмонией, коронавирусом и другими вирусными заболеваниями.

Кроме того, инфицированных принимают в Демской ГКБ и уфимской инфекционной больнице №4, а также в инфекционном центре в Зубово под Уфой. Ранее в правительстве заговорили о планах строительства нового инфекционного центра в Стерлитамаке, который поможет разгрузить больницы в крупных городах.