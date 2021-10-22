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Наука и образование

В Минобре Башкортостана рассказали о графике работы детсадов, школ и колледжей с 29 октября по 7 ноября

Ранее в правительстве республики объявили о том, что дни с 29 октября по седьмое ноября, как и во всей России, будут нерабочими с сохранением зарплаты.

В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп. Каждое учреждение будет работать по своему расписанию, узнать его можно будет, обратившись к руководству или в управление образования по месту жительства.

Школы уйдут на каникулы по календарному учебному графику с 29 октября по седьмое ноября 2021 года. Вопрос о досрочном введении каникул в школах региона не рассматривается.

Студенты колледжей Республики Башкортостан также не будут учиться в этот период.

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