В Минобре Башкортостана рассказали о графике работы детсадов, школ и колледжей с 29 октября по 7 ноября

В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп. Каждое учреждение будет работать по своему расписанию, узнать его можно будет, обратившись к руководству или в управление образования по месту жительства.

Школы уйдут на каникулы по календарному учебному графику с 29 октября по седьмое ноября 2021 года. Вопрос о досрочном введении каникул в школах региона не рассматривается.

Студенты колледжей Республики Башкортостан также не будут учиться в этот период.