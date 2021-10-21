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Наука и образование

В Минобре Башкортостана высказались о продлении осенних каникул в 2021 году

В Министерстве образования и науки республики прокомментировали разговоры о возможном расширении школьных осенних каникул в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией.

«Никаких дополнительных каникул для школьников не будет», – цитирует пресс-службу Минобра агентство «Башинформ».

Таким образом, школьники Башкортостана уйдут на каникулы по утвержденному ранее графику – с 29 октября по седьмое ноября.

20 октября президент России Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Татьяны Голиковой ввести с 30 октября по седьмое ноября нерабочие дни из-за тяжелой ситуации по коронавирусу. В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой предложили объявить выходные уже с 23 октября.

В правительстве республики обсудили этот вопрос и решили не вводить дополнительных выходных, так как ситуация в республике тяжелая, но стабильная, так что выходными будут дни с 30 октября по седьмое ноября.

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