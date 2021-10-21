Правительство Башкортостана приняло решение по дополнительным выходным из-за ситуации с Covid-19

Накануне президент России Владимир Путин одобрил идею вице-премьера Татьяны Голиковой ввести с 30 октября по седьмое ноября нерабочие дни из-за тяжелой ситуации по коронавирусу.
В регионах со сложной эпидемиологической обстановкой, к которым можно отнести и Башкортостан, предложили объявить выходные уже с 23 октября.
После утверждения Путиным этот указ обсудили на оперативном штабе по коронавирусу в Башкортостане решили не вводить дополнительных выходных, так как ситуация в республике тяжелая, но стабильная.
Таким образом, выходными с сохранением заработной платы в Башкортостане будут дни с 30 октября по седьмое ноября.
Ранее мы писали о том, что, согласно опросам, меньше всего поддержки идея вводить выходные получила в Уфе и Челябинске (по 43%), а также в Екатеринбурге (44%).
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