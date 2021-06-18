В Башкортостане могут отменить школьные выпускные

18 июня на внеочередном брифинге республиканский Минздрав и представители других министерств обсудили возможное возвращение более строгих антиковидных мер.
В ходе брифинга заявили, что решение об отмене выпускных балов пока не принято.
Это значит, что по текущему прогнозу, они пройдут в субботу, 26 июня так, как планировалось, но все может измениться на следующей неделе. В прошлом году во многих школах выпускные вечера проводились онлайн.
С 21 июня в республике возобновятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли, кинотеатрах и других учреждениях. В учреждения культуры и спорта будут пускать только при предъявлении справки о вакцинации или о наличии антител к Covid-19.
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