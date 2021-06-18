В Башкортостане могут отменить школьные выпускные

В ходе брифинга заявили, что решение об отмене выпускных балов пока не принято.

Это значит, что по текущему прогнозу, они пройдут в субботу, 26 июня так, как планировалось, но все может измениться на следующей неделе. В прошлом году во многих школах выпускные вечера проводились онлайн.

С 21 июня в республике возобновятся проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли, кинотеатрах и других учреждениях. В учреждения культуры и спорта будут пускать только при предъявлении справки о вакцинации или о наличии антител к Covid-19.