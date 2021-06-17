Радий Хабиров: «Мы не ставим вопрос об обязательной вакцинации от Covid-19»

«Мы не ставим вопрос об обязательной вакцинации от Covid-19. Это должен быть осознанный и добровольный выбор. Но нам, госслужащим, нужно на личном примере показать пользу прививок.

Потому что самый эффективный способ победить пандемию – вакцинация. Невакцинированный человек создает угрозу заражения для всего общества. Завтра мы подробно и детально опишем, каким образом жители смогут посещать учреждения культуры, спорта, общепита и общественного транспорта, где можно получить справки тем, кто уже привился, и тем, кто только начинает вакцинацию.

При этом с 21 июня мы усилим проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте, объектах торговли, кинотеатрах и других учреждениях. Нарушителей санитарных норм ждут штрафы», – заявил Радий Хабиров.