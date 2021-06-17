В Башкортостане в фитнес-клубы и заведения культуры будут пускать только вакцинированных от Covid-19

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что с 21 июня в учреждения культуры и спорта будут пускать только при предъявлении справки о вакцинации или о наличии антител к Covid-19.

«Рост числа заболевших и умерших от Covid-19 в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге свидетельствует, что эпидемия еще далека от завершения. Мы по-прежнему должны соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, носить маски в общественном транспорте, магазинах, государственных и муниципальных учреждениях, держать социальную дистанцию. Но все это – меры пассивной защиты. Самый эффективный способ победить пандемию – вакцинация», – сказал Радий Хабиров.

После прохождения вакцинации штрих-код приходит в личный кабинет на портале госуслуг. В ближайшие дни возможно введение дополнительных ограничений.