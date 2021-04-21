Ученый совет УГАТУ поддержал объединение вузов

Ученый совет большинством голосов проголосовал за слияние с БашГУ. Ранее аналогичное решение принял ученый совет Башкирского государственного университета.

Профессорско-преподавательские составы, диссертационные советы и филиалы университетов сохранятся в прежнем виде.

Новый объединенный университет примет участие в программе «Приоритет-2030», по итогам конкурсного отбора 40 лучших вузов смогут претендовать на специальные гранты до миллиарда рублей.

Кроме того, вузу передадут «IQ-парк», который сейчас находится в разработке – это совместный проект республики и фонда «Сколково». Также объединение университетов было обязательным условием для строительства большого межвузовского кампуса.