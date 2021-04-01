Без слияния УГАТУ и БашГУ не будет и межвузовского кампуса в Уфе

Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на встрече со студентами вузов: по его словам, на республиканские средства кампус строиться не будет, а федеральные поступят только в случае объединения БашГУ и УГАТУ.

Ранее вице-премьер правительства Башкортостана Азат Бадранов объяснил, при каких условиях возможно слияние вузов. Оно по-прежнему под вопросом.

При этом деньги на разработку проекта кампуса уже выделены. Пока что рассматривается вариант постройки его в Деме, но он не утвержден окончательно, так как туда сложно добираться, там много зеленых насаждений и зона подтопления.

Другие варианты – недалеко от проспекта Салавата Юлаева, на улице Аксакова или в районе остановки «Фирма "Мир"».