Власти Башкортостана: «Вопрос объединения вузов решен»

Региональные власти уже получили «резолюцию президента страны», ведут переговоры по гарантиям финансирования, но окончательно объединение завершится тогда, когда решение примут ученые советы обоих вузов. Судя по всему, в них эту идею по-прежнему не одобряют.

«Вопрос объединения вузов решен. Процесс, механика, "дорожная карта" – на стадии обсуждения. Первые встречи с учеными советами прошли очень эмоционально, я думаю, вторые пройдут так же. Наверное, к третьему разу мы будем переходить к деталям, когда будет обсуждать действительно важные вещи», – цитирует замруководителя администрации главы республики Урала Кильсенбаева издание Aif.

Ранее Радий Хабиров заявил, что «уже начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем».