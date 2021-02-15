Радий Хабиров заявил, что слияние БашГУ и УГАТУ неизбежно

«Я всегда все самые сложные решения беру на себя и хотел вам сказать, что мы сейчас находимся в преддверии очень большого научного проекта – это создание большого университета.

Везде уже начались всевозможные провокации узколобых людей, которые не понимают, что если мы не создадим крупный вуз и не объединим усилия БашГУ и УГАТУ, мы из конкурентной борьбы выплывем и больше никогда туда не зайдем.

Так что я прошу эту работу провести четко и организованно. Это решение принято, и оно должно быть исполнено», – сказал Радий Хабиров.