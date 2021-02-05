Персонал и студенты выступили против слияния БашГУ и УГАТУ

В петиции перечислены аргументы против слияния вузов, в том числе потеря каждым из учреждений своего бренда, игнорирование интересов персонала и студентов, а также переход от узкоспециализированного образования к более общему.

Кроме того, как сообщает издание ProUfu, члены попечительского совета УГАТУ направили генеральному директору «Ростеха» Сергею Чемезову письмо с просьбой поддержать позицию университета и не допустить слияния.

В письме также приводятся аргументы против слияния вузов, среди них – потеря УГАТУ статуса вуза первой категории. Для УГАТУ «потеря этого статуса просто катастрофична, так как планы НИОКР университета сверстаны с учетом обновления приборной базы вузов первой категории на 358 млн руб. на ближайшие пять лет. Потеря этого ресурса поставит под угрозу срыва выполнение договоров, в том числе Гособоронзаказа и других чрезвычайно важных договоров производственной и научной деятельности», – говорится в письме.