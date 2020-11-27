Один из вузов Уфы переводит всех студентов на дистанционное обучение

Башкирский государственный университет (БашГУ) переводит обучающихся всех форм (очной, очно-заочной и заочной) в дистанционный формат на период с первого декабря 2020 года по 31 января 2021 года.

Текущая сессия и итоговая государственная аттестация также пройдут дистанционно. Тем не менее, корпуса университета, библиотеки, лаборатории, спортивные секции, кружки и так далее открыты для посещения при наличии маски.

Ранее именно студенты БашГУ просили Радия Хабирова перевести их на дистанционное обучение. 26 ноября на заседании Госсобрания сообщили о том, что сейчас ректорский корпус обсуждает возможность снижения платы за обучение в вузах.