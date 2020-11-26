В Башкортостане могут снизить стоимость обучения в вузах

Многих студентов возмутил тот факт, что стоимость обучения в вузах осталась прежней, несмотря на перевод на дистанционку.
Министр образования республики Айбулат Хажин сообщил о том, что сейчас этот вопрос прорабатывается с ректорским советом.
«Мы провели консультации с ректорским корпусом всех вузов республики на тему оплаты обучения. Пока ректорский корпус обсуждает это финансовую сторону этого вопроса, в настоящий момент решение по сокращению стоимости обучения в вузах еще не принято», – сказал Айбулат Хажин на заседании 26 ноября.
Споры на эту тему начались еще весной 2020 года: по мнению Всероссийского студенческого союза, дистанционное обучение должно приравниваться к заочному и быть дешевле очного. В вузах, однако, с такой позицией категорически не согласны: они утверждают, что услуги предоставляются в полной мере, а затраты с введением дистанционки даже выросли.
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