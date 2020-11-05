Радия Хабирова просят перевести школьников и студентов на дистанционное обучение

«Радий Фаритович, прошу перевести на дистанционное обучение, очень переживаю за детей», – пишут главе республики в Instagram, и подобных сообщений много.

Стоит отметить, что многие из этих комментариев оставляют школьники, которым, по-видимому, просто не хочется возвращаться в школы.

Особняком стоят призывы от студентов вузов, в особенности БашГУ, которых тоже очень много.

«Вы, как никто другой в республике, осведомлены о реальной ситуации с коронавирусом. В этой связи становится еще более непонятным ваше решение о переводе выпускников вузов с дистанционного на очное обучение. Как уже многократно писали у вас в комментариях и даже в СМИ, сами выпускники и их преподаватели категорически против. Руководства многих факультетов и даже университетов дали понять, что они в этой ситуации бессильны – ждут вашего разрешения.

И мы, студенты факультета Романо-германской филологии, просим у вас дать им это разрешение. Подумайте о нагрузке на здравоохранение, о родителях и родственниках студентов, о самих студентах. вы сами все прекрасно понимаете. Искренне надеемся на ваше благоразумие», – гласит комментарий от другого пользователя.