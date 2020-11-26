Насколько затянется дистанционное обучение в Башкортостане?

25 ноября стало известно, что Роспотребнадзор продлил некоторые коронавирусные ограничения еще на год – до первого ноября 2022 года. Среди них – соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, запрет на массовые мероприятия в учебных заведениях и другие ограничения.

Можно предположить, что, несмотря на разрабатываемые сейчас вакцины, история с коронавирусом еще далека от завершения и в ближайший год в России ситуация значительно не изменится.

Кроме того, 26 ноября на заседании Госсобрания министр образования республики Айбулат Хажин рассказал о том, что соглашение с Yandex о предоставлении бесплатного доступа к образовательным сервисам тоже действует до 2022 года: «У нас заключено соглашение, по которому до 2022 года весь образовательный контент Yandex будет предоставляться на бесплатной основе», – сообщил Хажин.

Скорее всего, весь 2021 год обучение будет проходить так же, как в 2020: школы и вузы постоянно будут лавировать между очным и дистанционным форматами.