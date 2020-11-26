Обязаны ли родители в Башкортостане платить за контент для школьников на дистанционном обучении?

«Мы не раз уже коллегам говорили, и с «Учи.ру» это тоже обсуждалось – мы работаем только на бесплатном контенте. Все, что выходит за рамки бесплатного контента, реализуется только на те средства, которые может позволить себе школа.

Ни в коем случае это не должно ложиться на плечи родителей или педагогов. У нас есть огромное количество бесплатных ресурсов – это все проекты Yandex, которые для нашего региона предоставлены в полном объеме в бесплатном формате.

Поэтому пока мы школам рекомендуем уходить от платных образовательных ресурсов и переходить на бесплатные», – сказал министр образования республики Айбулат Хажин.