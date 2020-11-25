Коронавирусные ограничения в Башкортостане продлены до 2022 года

Изменения в постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологический правил» внесены Роспотребнадзором. Ограничения продлены до 1 января 2022 года.

Среди обязательных ограничений – соблюдение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах, самоизоляция для контактных лиц и людей с положительными тестами на Covid-19.

Сохранятся требования по контролю температуры и дезинфекции, запрет на массовые мероприятия в учебных заведениях и другие ограничения, которые действуют на сегодняшний день.