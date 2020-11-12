Вузы Башкортостана могут остаться на дистанционном обучении до февраля 2021 года

Минобрнауки РФ перевел вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение до шестого февраля 2021 года. Аналогичное решение рекомендовали принять и региональным министерствам образования.

Руководителям вузов советуют проводить зимние сессии в дистанционном формате, на них возлагается личная ответственность за несоблюдение мер по борьбе с Covid-19. Официальные решения в республике еще не приняты.

С начала ноября в вузах Башкортостана очно учатся только студенты выпускных курсов. Ранее мы писали о том, что Радия Хабирова просят в соцсетях перевести всех студентов на удаленное обучение.