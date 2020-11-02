Вузы Башкортостана переходят на дистанционное обучение

По словам министра образования и науки Башкортостана Айбулата Хажина, из порядка 90 новых пациентов с коронавирусом, прибывающих в республике ежедневно, от 30 до 50 – это студенты вузов.

В связи с этим было принято решение, что все студенты вузов, кроме тех, что учатся на выпускных курсах, переходят на дистанционное обучение. Выпускные курсы будут учиться в зависимости от специфики образовательного процесса.

Студенты колледжей продолжат обучение в очной форме. В дошкольных образовательных организациях динамики по заболеваемости нет, поэтому они тоже продолжат работу в обычном режиме.