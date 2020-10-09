Пандемия коронавируса, уже практически отыгравшая «весенний» темп распространения, вынуждает ректоров вузов переводить студентов на онлайн-обучение.
Вузы Уфы переходят на дистанционное обучение
Полностью на онлайн-обучение уже перешли УГАТУ и БГМУ, в других вузах переведены или в ближайшее время переведут отдельные факультеты.
В УГНТУ дистанционно обучается больше половины студентов. В БГУ с первого сентября удаленно обучались слушатели 2-4 курсов бакалавриата и заочники, с начала октября на «удаленку» переведены студенты первых курсов шести факультетов. БГПУ пока учится в прежнем режиме.
За первую неделю октября в Башкортостане прибыло более 1000 новых пациентов с пневмонией, коечный фонд уже практически иссяк, в связи с чем власти разворачивают дополнительные инфекционные госпитали.
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