Вузы Уфы переходят на дистанционное обучение

Полностью на онлайн-обучение уже перешли УГАТУ и БГМУ, в других вузах переведены или в ближайшее время переведут отдельные факультеты.

В УГНТУ дистанционно обучается больше половины студентов. В БГУ с первого сентября удаленно обучались слушатели 2-4 курсов бакалавриата и заочники, с начала октября на «удаленку» переведены студенты первых курсов шести факультетов. БГПУ пока учится в прежнем режиме.

За первую неделю октября в Башкортостане прибыло более 1000 новых пациентов с пневмонией, коечный фонд уже практически иссяк, в связи с чем власти разворачивают дополнительные инфекционные госпитали.