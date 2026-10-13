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Жители Башкортостана в 2026 году стали чаще брать ипотеку

Несмотря на сложный период в экономике и высокие ставки по кредитам, жители Башкортостана продолжают активно покупать жилье в ипотеку.

Об этом сегодня, 13 октября, сообщили в правительстве Башкортостана: по данным Управления Росреестра, за три квартала 2026 года в республике внесено 66 809 записей об ипотеке.

Это на 17% превышает результаты аналогичного периода прошлого года, когда было зарегистрировано 57 141 ипотечная сделка. Примечательно, что сегодня 90% всех ипотечных сделок регистрируются в электронном формате.

Увеличение количества ипотечных сделок отчасти связано с тем, что люди устали копить в ожидании снижения ставок и покупают квартиры сейчас, надеясь в дальнейшем подать заявление на реструктуризацию кредита. Отчасти – тем, что многие торопились купить квартиры до ужесточения условий семейной ипотеки.

В Башкортостане только каждая пятая семья может позволить себе ипотеку по рыночной ставке

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