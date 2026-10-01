Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Недвижимость
  • News
Недвижимость

Поделиться:

В Башкортостане изменились условия семейной ипотеки

С сегодняшнего дня, первого октября, в России вступили в силу поправки в программу льготной семейной ипотеки. Теперь договоры будут выдаваться на новых условиях.

Новые условия:

Семьи с одним ребенком, не достигшим на момент заключения договора семи лет, теперь смогут получить ипотеку по ставке 10% (было 6% для всех семей), максимальная сумма кредита – шесть млн рублей.

Семьи с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 8% и восемь млн рублей.

Семьи с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 6% и 10 млн рублей.

Семьи с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 4% и 10 млн рублей.

Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 2% и 10 млн рублей.

Максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. То есть после 15 лет выплаты ипотеки банк переключится на рыночную ставку.

Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи.

То есть теперь условия кредитования будут напрямую зависеть от количества детей в семье.

При этом сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство оценит влияние обновленной программы семейной ипотеки на рынок и при необходимости внесет в нее поправки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: