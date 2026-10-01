В Башкортостане изменились условия семейной ипотеки

Новые условия:

Семьи с одним ребенком, не достигшим на момент заключения договора семи лет, теперь смогут получить ипотеку по ставке 10% (было 6% для всех семей), максимальная сумма кредита – шесть млн рублей.

Семьи с двумя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 8% и восемь млн рублей.

Семьи с тремя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 6% и 10 млн рублей.

Семьи с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 4% и 10 млн рублей.

Семьи с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг семи лет: 2% и 10 млн рублей.

Максимальный срок субсидирования льготного ипотечного кредита – до 15 лет. То есть после 15 лет выплаты ипотеки банк переключится на рыночную ставку.

Ставка на строительство частного дома или его завершение, а также на покупку земли с последующим возведением жилья останется 6% вне зависимости от числа детей и региона проживания семьи.

То есть теперь условия кредитования будут напрямую зависеть от количества детей в семье.

При этом сегодня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство оценит влияние обновленной программы семейной ипотеки на рынок и при необходимости внесет в нее поправки.