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Недвижимость

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В Башкортостане только каждая пятая семья может позволить себе ипотеку по рыночной ставке

«РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов РФ по доступности ипотеки в 2026 году. В нем учитываются размер ипотечного платежа и доля семей, которые могут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке.

Как показали результаты исследования, в среднем по России по рыночной ставке ипотеку могут позволить себе 20,2% семей.

Лучше всего ситуация в северных регионах: в лидере рейтинга ЯНАО, несмотря на большой ежемесячный платеж (86,3 тыс. рублей), ипотеку потянут 55,7% семей.

В ХМАО – 55,2% семей, в Чукотском АО – 48,3%, в Мурманской области – 47,5%, а в Магаданской – 44,7%.

Хуже всего дела обстоят в Севастополе и Крыму (4,5%), Дагестане (5,2%), Алтае (4,3%) и Калмыкии (7,9%).

Башкортостан в рейтинге занял 37 строчку, потеряв за год одну позицию: при среднем размере ипотечного платежа 60,1 тыс. рублей, только 20,8% семей может позволить себе такую ипотеку.

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