В центре Уфы в новогодние каникулы парковка будет бесплатной

В мэрии Уфы сообщилио том, что в нерабочие праздничные дни с 31 декабря по 11 января включительно плата за пользование парковками взиматься не будет.

С 12 января платные парковочные места будут функционировать в обычном режиме.

Как мы писали ранее, цена парковки в Уфе – одна из самых низких среди крупных российских городов, поэтому уже в этом году заговорили о повышении цены и расширении платной зоны. Сейчас в центре 1188 платных парковочных мест.