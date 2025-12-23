Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В центре Уфы в новогодние каникулы парковка будет бесплатной

Платные парковки в центральной части Уфы были запущены 27 июня этого года. С этой даты бесплатно можно остановиться только на 20 минут, а около социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов – на один час.

В мэрии Уфы сообщилио том, что в нерабочие праздничные дни с 31 декабря по 11 января включительно плата за пользование парковками взиматься не будет.

С 12 января платные парковочные места будут функционировать в обычном режиме.

Как мы писали ранее, цена парковки в Уфе – одна из самых низких среди крупных российских городов, поэтому уже в этом году заговорили о повышении цены и расширении платной зоны. Сейчас в центре 1188 платных парковочных мест.

