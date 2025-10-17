Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мэрия: «Цена парковки в Уфе – одна из самых низких среди крупных российских городов»

В Уфе проект платного парковочного пространства запустили с июня 2025 года. В историческом центре города организовано 1188 мест.

Фото: администрация Уфы

Час стоянки в платной зоне стоит 40 рублей с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00. Бесплатно можно остановиться на 20 минут, около социальных, спортивных, медицинских и культурных объектов – на один час.

«Цена за платную муниципальную парковку в Уфе – одна из самых низких среди крупных российских городов. Речь идет о мегаполисах, которые ввели плату за пользование муниципальным парковочным местом», – говорится в статье, опубликованной администрацией города.

В целом по России оплата за парковочное место на оживлённых городских улицах варьируется в зависимости от города, зоны и времени суток и составляет от 25 до 800 рублей. Например, в городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге плата за час парковки может достигать 800 и 720 рублей соответственно.

Наиболее низкая цена на данный момент наблюдается в Белгороде и Чебоксарах – в среднем 20-30 рублей в час. В одной ценовой категории с Уфой находятся Пермь, Рязань, Воронеж и Волгоград: парковка там также стоит 40 рублей в час.

