Стоимость платной парковки в Уфе могут увеличить

Как сообщили в мэрии города, пока что стоимость платной парковки повышать не планируют – по крайней мере до конца года.

«Тем не менее в перспективе не исключена возможность изменения стоимости на отдельных участках, где уже наблюдается высокая загруженность», – говорится в сообщении администрации.

Там напомнили, что стоимость часа парковки в платной зоне в Уфе одна из самых низких по России.

Кроме того, может быть увеличено количество платных парковочных мест. Сейчас их 1188.