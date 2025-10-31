Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Стоимость платной парковки в Уфе могут увеличить

Платные парковки в центральной части Уфы были запущены 27 июня этого года. Речь о необходимости такой меры велась долгое время, но проект заморозили в период пандемии.

Фото: администрация Уфы

Как сообщили в мэрии города, пока что стоимость платной парковки повышать не планируют – по крайней мере до конца года.

«Тем не менее в перспективе не исключена возможность изменения стоимости на отдельных участках, где уже наблюдается высокая загруженность», – говорится в сообщении администрации.

Там напомнили, что стоимость часа парковки в платной зоне в Уфе одна из самых низких по России.

Кроме того, может быть увеличено количество платных парковочных мест. Сейчас их 1188.

