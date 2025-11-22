В центре Уфы эвакуировали 133 неправильно припаркованных автомобиля

Сегодня, 22 ноября, в мэрии города сообщили о том, что только за последнюю неделю были обследованы улицы Коммунистическая, Ленина, Кирова, Цюрупы, Карла Маркса, Пушкина и Чернышевского.

В результате рейдов на штрафстоянку эвакуировали 133 автомобиля, все – по части третьей статьи 12.19 (парковка на тротуаре).

Штраф за подобное нарушение составляет 1000 рублей. К этой сумме прибавляется еще стоимость эвакуации. Для машин массой до 1,5 тонны – более 3,5 тыс. рублей, до 3,5 тонны – более шести тыс. рублей.

Напомним, сейчас оставить автомобиль в центре на муниципальной парковке стоит 40 рублей в час с понедельника по пятницу с 7:00 до 21:00.