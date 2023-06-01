«Уфа стала для меня родным городом, где я проведу свой последний бой. В этом городе моя семья, мои друзья, и именно в Башкортостане я буду вести свою политическую деятельность.

Моя цель – строить спортивные школы для детей в Башкортостане и работать с молодежью. Для меня большой праздник – провести свой последний бой в родной Уфе», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Поединок пройдет в конце августа текущего года по правилам смешанных единоборств.

Монсон в ММА не выступал с 2017 года. В 2021 году он уступил решением Тимуру Никулину по правилам бокса, в 2022 году – проиграл Вячеславу Дацику в показательной схватке и Александру Емельяненко в кулачном бою без перчаток.

Впервые он встретился с Александром в 2012 году и задушил его во втором раунде.

Недавно стало известно, что Монсон в Стамбуле посетил консульство США, чтобы официально отказаться от американского гражданства.