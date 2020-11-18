Эльбрус Нигматуллин перечислил свои рекорды и трюки

1. 2005 год – рекорд мира в упражнении «Прогулка Фермера».

2. 2005 год – рекорд мира в упражнении «Круг Конана».

3. 2006 год – truck-pull. Сцепка из двух автобусов, вес – 29 000 килограммов, результат – 10 метров.

4. 2008 год – удержание на плечах внедорожника Land Rover массой 2200 килограммов, 20 секунд.

5. 2009 год – буксировка речного сухогруза «Нагатино» весом 760 тонн на 20 метров.

6. 2010 год – командная буксировка самолета Ан-124 «Руслан» весом 195 000 килограммов на 6,4 метра за 13,47 секунд.

7. 2012 год – truck-pull эвакуатора весом 32 000 килограммов на 15 метров за 17 секунд.

8. 2013 год – буксировка семи трамваев в сцепке на семь метров, общий вес – 127 000 килограммов.

9. 2013 год – буксировка электропоезда весом 320 000 килограммов на 10 метров.

10. 2014 год – полный поворот колеса обозрения вручную за восемь минут. Диаметр колеса обозрения – 32 метра, вес – 34 000 килограммов.

11. 2015 год – подъем и удержание плечах верблюда на платформе – 1030 килограммов, 45 секунд.

12. 2015 год – сдвинул и отбуксировал 30-тонный двухэтажный деревянный дом на три метра.

13. 2015 год – отбуксировал в паре с Джамшидом Исматиллаевым паром «Гликофилоус-3» общим весом 1 800 000 килограммов на 12 метров.

14. 2016 год – удержал силой рук двух рвущихся в разные стороны скакунов. Вес лошадей – 500 килограммов каждая.

15. 2016 год – пронес пианино «Элегия» 280 килограммов на спине на расстояние 110 метров.

16. 2017 год – притянул (приземлил) за канат аэростат объемом оболочки 2500 кубических метров и подъемной силой в 350 килограммов за две минуты 35 секунд. Высота аэростата – 50 метров.

17. 2020 год – рекорд России по truck-pull. Авиалайнер Boeing 737-500. Вес – 36 000 килограммов. Дистанция – 25 метров за 44,58 секунды.